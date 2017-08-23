Півзахисник БАТЕ Володько: Нам під силу будь-який суперник

Досвідчений півзахисник білоруського БАТЕ (Борисов) Олександр Володько відповів на запитання клубної прес-служби щодо матчу Ліги Європи з українською "Олександрією", повідомляє офіційний сайт БАТЕ.

"Не секрет, що невдалі результати ігор не додають позитивних емоцій, а навпаки, можуть чинити негативний вплив. Але сильні команди, до яких зараховую і БАТЕ, повинні тримати удар, знаходити сили і всупереч обставинам йти далі і досягати поставлених цілей. Звичайно, результати наших недавніх матчів - це не те, до чого ми прагнули. Але хлопці повинні вірити. І я переконаний в тому, що всі вони вірять нам по зубах будь-який суперник. І ми постараємося зробити все можливе і навіть неможливе, щоб пройти далі", - почав Володько.

"Нічия з пропущеним домашнім голом не дозволяє нам відчувати власну невразливість. Але, не сумніваюся, що наш потенціал дозволяє розраховувати на те, що ми зможемо забити "Олександрії" й у кінцевому рахунку схилимо чашу терезів на свою сторону", - додав гравець.

Говорячи про причини відносної невдачі в першому матчі гравець зазначив: "Вважаю, на "Борисов-Арені" нам не вистачило організації. Після забитого м'яча ми стали діяти не так, як повинні були. Ні, розслаблення не було. Швидше за все, позначився психологічний фактор. Судіть самі. Ми відкрили рахунок. Це було дуже важливо зробити, і ми це зробили. Але підспудно виникло бажання зберегти його, щоб потім при можливості розвинути успіх. Непомітно для себе ми почали танцювати від пічки, а саме від оборони. Хоча, здавалося б, грали вдома, значить, слід проявляти більше агресії і самовіддачі. Втім, самовіддача була, а от агресії в нормальному сенсі цього слова виявилося замало. Нам потрібно було зіграти строго і компактно, але, на жаль, не вийшло. За це ми і поплатилися".

Говорячи ж про те, що з боку здалося, ніби БАТЕ надто шанобливо поставився до "Олександрії" після свого гола, гравець зауважив: "Не думаю, що це так. Вважаю, ми добре вивчили суперника, зрозуміли, як він любить і вміє грати, визначили його сильні і слабкі місця. На мій погляд, низка помилок призвела до пропущеного м'яча і, як наслідок, до негативного результату, яким в моєму розумінні є в тому числі і домашня нічия з пропущеним голом".

Говорячи ж про прогнозі на матч-відповідь, Володько зазначив: "Дуже хочеться додати фарб нашій сумній повсякденній сірості, хочеться прикрасити наш національний футбол європейським колоритом. Адже без таких турнірах, як Ліга чемпіонів і Ліга Європи, дуже нудно. Причому не тільки футболістам, але й уболівальникам.

Як повідомляв УНІАН, матч "Олександрія" – БАТЕ відбудеться завтра, 24 серпня. Перша гра завершилася з рахунком 1:1. Для виходу в основний етап Ліги Європи українській команді треба уникнути поразки або нічиєї починаючи з рахунку 2:2 і більше. У разі повторення результату першої гри (1:1) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.