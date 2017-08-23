Тренер "Олександрії" Шаран не збирається грати з БАТЕ нульову нічию

Головний тренер української "Олександрії" Володимир Шаран відповів на запитання ЗМІ на традиційній передматчевій прес-конференції напередодні гри раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти білоруського БАТЕ, повідомляє офіційний сайт "Олександрії".

«До матчу готувалися в звичайному режимі. Ніяких особливих тренувань вже немає, ми просто намагаємося дати команді відпочити, адже були дуже важкі переїзди до Мінська, до Львова, потім додому. Бачимо, що від цього гравці не такі свіжі, як були раніше. Втома відчувається», – зазначив Шаран. - Втім, думаю, що за останні дні до БАТЕ ми нормально підготувалися. Сьогодні буде ще одне тренування, а вже провели теоретичне заняття. На нього дивилися відео БАТЕ, наш з ними матч, інші ігри».

Виїзна нічия дещо вирівняла шанси команд на вихід далі, продовжив тренер української команди.

Читайте такожГоловний тренер "Олександрії" Шаран: Закликаю хлопців не хвилюватися перед матчем з " БАТЕ «Сподіваємося, насамперед, дати супернику бій, тому що я вважаю, шанси зараз 50 на 50. До матчу в Борисові, звичайно, шансів було більше у БАТЕ, але після тієї нічиєї ми в деякій мірі вирівняли ситуацію. Важливо тільки, щоб хвилювання все передавалося на мене, а хлопці були спокійними. БАТЕ сильніше нас в цьому компоненті, але тільки в цьому. Нам не вистачає досвіду матчів такого рівня. Це дуже серйозна річ».

Також тренер зазначив, що грати на утримання переваги "Олександрія" не буде. «Повірте, на нічию 0:0 ми грати не збираємося. Ми будемо грати у свій футбол, який ми можемо грати на даному етапі».

«Деякі гравці під питанням на матч, і це мене хвилює. Визначатися зі складом буду вже завтра, оскільки є проблеми з деякими основними виконавцями, які вже грали з БАТЕ в Борисові», — підсумував Шаран.

Як повідомляв УНІАН, матч "Олександрія" – БАТЕ відбудеться завтра, 24 серпня. Перша гра завершилася з рахунком 1:1. Для виходу в основний етап Ліги Європи українській команді треба уникнути поразки або нічиєї починаючи з рахунком 2:2 і більше. У разі повторення результату першої гри (1:1) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.