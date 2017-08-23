Хацкевич не буде тренувати серію пенальті перед матчем з "Марітіму"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що його команда не буде тренувати серію пенальті перед грою у відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти португальського "Марітіму", повідомляє SportArena.

За словами Хацкевича, щоб домогтися результату, його команда повинна зіграти набагато краще, ніж у першій грі.

«Багато аналізували моментів після гостьового матчу: і атаку, і якість передач, і інше. Так, був момент з поганою якістю поля, але завтра ми повинні зіграти набагато краще», — сказав Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

Якщо команди так і не зможуть забити жодного м'яча, то доля путівки у груповий раунд Ліги Європи вирішиться в серії пенальті.

«Чи ми будемо тренувати серію пенальті? Ні. В даному випадку матч складається з 120 хвилин, і після закінчення такого часу вже треба діяти по ситуації».

На вихідних у матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги проти Сталі (4:1) Алекандр Хацкевич вдався до ротації, не поставивши на гру Андрія Ярмоленка, Дьемерси Мбокані, Дениса Гармаша, Максима Коваля і Томаша Кадара. Також на поле вийшли дебютанти Георгій Бущан, Йосип Піваріч і Віталій Миколенко. Білоруський фахівець заявив, що це пов'язано з важким перельотом з Португалії.

Читайте такожТренер "Динамо" Хацкевич після матчу з "Марітіму": Ми мали перевагу як у володінні м'ячем, так і територіальну«Після Португалії переліт був досить важкий, і мед. обстеження показало, що не всі відновилися як фізично, так і психологічно. Ротація повинна бути в будь-якому випадку, але планувалося, що на "Сталь" вона буде меншою. Але, на жаль, до того матчу не все відновилися, і ми повинні були вдатися до замін».

Також головний тренер Динамо відзначив важливість правильного першого пасу, але, за його словами, в цьому компоненті завжди є брак.

«Якість першого пасу завжди важлива, але в цьому компоненті завжди є брак. Гравець завжди знаходиться під тиском (хоч і мінімальним), в різних умовах, тому помилок не уникнути. Тут все залежить від рівня виконання і бачення поля».

Що стосується Йосипа Піваріча, який отримав травму голови в грі зі "Сталлю", то його стан вже стабільний, але участь у найближчій грі знаходиться під питанням.

«Лікарі кажуть, що стан вже стабільний, але він ще відновлюється. Чи вийде він завтра, буде також залежати від того, яке поєднання в захисті ми виберемо і яким складом взагалі вийдемо на матч».

Як повідомляв УНІАН, матч Динамо — Марітіму відбудеться у Києві завтра, 24 серпня. Перша гра завершилася внічию, 0:0.