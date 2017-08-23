Ярмоленко про матч з "Марітіму": Готові здобувати результат в будь-якому складі

Півзахисник і капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко заявив, що його команда в будь-якому складі готова здобути потрібний результат у матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти португальського "Марітіму", повідомляє SportArena.

За словами Ярмоленка, кияни не мають права залишитися без єврокубків.

«Незважаючи на всі фактори першої гри і якість поля, ми готові вийти і віддати всі сили, щоб вийти в Лігу Європи. Такий клуб як "Динамо" Київ не може залишитися без єврокубків», — сказав Ярмоленко.

Гру з Марітіму пропустить центральний захисник Динамо Євген Хачеріді, який отримав червону картку в першому матчі.

«Відсутність Хачеріді? Звичайно, хотілося б, щоб Женя зіграв, але ми — єдина команда, і готові здобувати результат в будь-якому складі», - додав капітан киян.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" — "Марітіму" відбудеться у Києві завтра, 24 серпня. Перша гра завершилася внічию 0:0.