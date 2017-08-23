Руні: "Виступи за збірну Англії були особливими, але зараз час піти"

Нападник "Евертона" Уейн Руні оголосив про завершення кар'єри в національній збірній Англії, повідомляє Спорт-Експрес.

Руні зазначив, що рішення про відхід зі збірної Англії було дуже важким. Він також додав, що назавжди залишиться пристрасним шанувальником національної команди.

Читайте такожЛегендарний форвард "МЮ" уейн Руні повернувся в "Евертон" через 13 років"Було приємно, що Гарет Саутгейт (головний тренер збірної Англії) на цьому тижні зателефонував і сказав, що хоче бачити мене в збірній. Я дуже ціную це, – йдеться на офіційному сайті Руні. – Але я вже довго думав над цим і сказав Гарету, що прийняв рішення завершити кар'єру в збірній Англії. Це дуже важке рішення. Я обговорював його з родиною, з тренером "Евертона" і з самими близькими людьми.

Виступи за збірну були для мене особливими. Кожен раз, коли мене викликали на матчі у якості капітана або гравця, це було привілеєм, і я дякую кожному, хто допомагав мені. Але зараз час піти. Я назавжди залишуся пристрасним шанувальником збірної Англії.

Також гравець торкнувся свого "клубного" питання. "Відхід з "Манчестер Юнайтед" був важким, але я знаю, що зробив правильне рішення, повернувшись додому в "Евертон". Зараз я хочу сфокусуватися на тому, щоб допомогти команді бути успішною", - додав Руні.

31-річний Вейн Руні є кращим бомбардиром збірної Англії, забив 53 голи в 119 матчах.