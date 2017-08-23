Немає гарантії, що Роналду залишиться в "Реалі" - джерело

14:17, 23 серпня 2017
Футбол
183

Як стало відомо з найближчого оточення футболіста, Роналду важко сприйняв 5-матчеву дискваліфікацію.

Кріштіану Роналду розсерджений вимушеним пропуском п'яти ігор / AP

Майбутнє Кріштіану Роналду знову знаходиться під питанням. Як стало відомо з джерел з найближчого оточення Роналду, футболіст важко сприйняв свою 5-матчеву дискваліфікацію.

Читайте такожФІФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого гравця та тренера рокуІспанська газета El Pais наводить слова одного з представників португальського гравця. "В даний момент Роналду сконцентрований лише на роботі. Він тренується з командою так само, як і завжди, однак ми не можемо гарантувати, що Кріштіану залишиться в "Реалі". Подивимося, як будуть розвиватися події до 31 серпня", - зазначило джерело.

Нагадаємо, що Роналду був дискваліфікований за поштовх арбітра у першому матчі за Суперкубок Іспанії з "Барселоною", який відбувся 13 серпня.

Федерація футболу Іспанії та Адміністративний трибунал по спорту відхилили апеляцію "Реала". На даний момент Роналду вже пропустив два матчі з п'яти призначених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Роналду дискваліфікація#Роналду майбутнє в Реалі