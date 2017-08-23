Немає гарантії, що Роналду залишиться в "Реалі" - джерело

Майбутнє Кріштіану Роналду знову знаходиться під питанням. Як стало відомо з джерел з найближчого оточення Роналду, футболіст важко сприйняв свою 5-матчеву дискваліфікацію.

Читайте такожФІФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого гравця та тренера рокуІспанська газета El Pais наводить слова одного з представників португальського гравця. "В даний момент Роналду сконцентрований лише на роботі. Він тренується з командою так само, як і завжди, однак ми не можемо гарантувати, що Кріштіану залишиться в "Реалі". Подивимося, як будуть розвиватися події до 31 серпня", - зазначило джерело.

Нагадаємо, що Роналду був дискваліфікований за поштовх арбітра у першому матчі за Суперкубок Іспанії з "Барселоною", який відбувся 13 серпня.

Федерація футболу Іспанії та Адміністративний трибунал по спорту відхилили апеляцію "Реала". На даний момент Роналду вже пропустив два матчі з п'яти призначених.