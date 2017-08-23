Хакери зламали твіттер "Барселони", оголосивши про гучний трансфер

Скандальний випадок стався з соцмережами іспанської "Барселони".

Офіційний Twitter клубу постраждав від хакерських атак, в результаті чого був зламаний. Перше повідомлення від хакерів було про те, що "Барселона" підписала півзахисника "ПСЖ" Анхеля Ді Марію. Проте вже через кілька хвилин з'явилось інше повідомлення, де повідомлялося про хакерську атаку.

"Барселона" повідомила, що її аккаунт був зламаний, ведуться роботи по відновленню нормальної роботи сторінки.

Цікаво, що твіт про перехід Ді Марії став досить популярним і набрав майже 9 тисяч ретвітів.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія може перейти в "Барселону" у разі провалу трансферу Філіппе Коутіньйо з "Ліверпуля".

Хакерська група OurMine, яка стоїть за зломом твіттера "Барселони" — одна з найбільш відомих. Вона була заснована в 2014 році і за весь період діяльності запам'яталася зломами ряду акаунтів соціальних мереж Twitter, Facebook і Instagram. Зокрема, від неї постраждали засновник Facebook Марк Цукерберг, один із засновників Wikipedia Джиммі Вейлз, а також корпоративні Twitter-аккаунти Marvel і CNN.

У числі останніх «досягнень» угруповання - злом акаунтів HBO і декількох серіалів, які випускає канал, включаючи «Гру престолів».