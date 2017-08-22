"Селтік", "Наполі" і "Севілья" вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

Визначилися п'ять учасників групового етапу змагань.

У Європі відбулися п'ять матчів останнього раунду кваліфікації - плей-офф - Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися п'ять учасників групового (основного) етапу змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Результати матчів: "Астана" (Казахстан) - "Селтік" (Шотландія) - 4:3 (0:5) "Марібор" (Словенія) - "Ха-Поэль" (Беєр-Шева, Ізраїль) - 1:0 (2:2) "Рієка" (Хорватія) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1 (1:3) "Ніцца" (Франція) - "Наполі" (Італія) - 0:2 (0:4) "Севілья" (Іспанія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - 2:2 (2:1) Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 24 серпня.

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