Виконком ФФУ підтвердив рішення комітету з питань стадіонів: матчам в Маріуполі бути

Виконком ФФУ підтримав рішення комітету з питань стадіонів продовжувати проводити матчі Прем'єр-ліги в Маріуполі.

З 30 присутніх членів виконкому з правом голосу за проголосувало 28, проти – двоє, повідомляє Footboom.

За неофіційною інформацією, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов (один з двох членів, що проголосували проти) повідомив виконкому, що «Динамо» не має наміру їхати в Маріуполь.

Проти рішення комітету, як повідомляє «Українська правда», проголосував і головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков.

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що федерація не хоче, щоб в українському футболі були привілейовані команди.

«Це рішення, важливе як ніколи. ФФУ не хоче, щоб у нашому футболі були привілейовані команди. Важливо дотримуватися спортивного принципу, щоб всі були в рівних умовах.

Федерація зробить все від неї залежне, щоб в Маріуполі було свято, щоб на футбольному полі зустрічалися хороші команди. Переконаний, що правоохоронні органи також докладуть максимум зусиль, продемонструють професіоналізм і забезпечать безпеку», – сказав Павелко.