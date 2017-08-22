25 футболістів з 12 команд-учасниць ЧС-2010 мали терапевтичні допінгові винятки

Хакерська група Fancy Bears поділилася викраденими даними про тих спортсменів, які мали терапевтичні допінгові винятки на чемпіонаті світу з футболу 2010 року в ПАР, повідомляє Sport.ua з посиланням на ВВС.

Список налічує прізвища 25 футболістів з 12 команд..

У їх числі Дірк Кюйт (Нідерланди), Маріо Гомес (Німеччина), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габріель Хайнце і Дієго Міліто (Аргентина). У загальній складності дозвіл на використання заборонених препаратів за медичними показаннями на ЧС-2010 мали 25 гравців.

Також Fancy Bears розмістила на своєму сайті інформацію про позитивні допінг-проб, які були взяті у футболістів в 2015-16 роках. В опублікованому списку фігурували 150 спортсменів.