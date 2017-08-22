Пшонка-стайл: тепер відомо, в яких царських умовах живуть у Києві футболісти "Шахтаря" (відео)
15:29, 22 серпня 2017Футбол
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Екскурсія по будинку гравця "Шахтаря" у Києві вражає.
Дентіньо разом з дружиною: у Києві немов у раю / football.ua
Проект #FootballHub опублікував відео з помешкання одного з бразильських легіонерів "Шахтаря" Дентіньйо.
Дружина Дентіньйо провела екскурсію по розкішній квартирі, в якій мешкає футболіст. Як виявилося, бразильский гравець "Шахтаря" купається у золоті і розкоші, що викликає асоціації з домом колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки.
Пшонка-стайл: дружина футболіста "Шахтаря" показала розкішну квартиру у Києві
Дентіньйо виступає за "Шахтар" з 2011 року і є далеко не найбільш високооплачуваним гравцем клубу Ріната Ахметова.
Нагадаємо, що від часу російської агресії в Україні донецький "Шахтар" базується у Києві, де мешкає переважна кількість футболістів та персоналу команди.
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