Пшонка-стайл: тепер відомо, в яких царських умовах живуть у Києві футболісти "Шахтаря" (відео)

15:29, 22 серпня 2017
Футбол
2130

Екскурсія по будинку гравця "Шахтаря" у Києві вражає. 

Дентіньо разом з дружиною: у Києві немов у раю / football.ua

Проект #FootballHub опублікував відео з помешкання одного з бразильських легіонерів "Шахтаря" Дентіньйо.

Дружина Дентіньйо провела екскурсію по розкішній квартирі, в якій мешкає футболіст. Як виявилося, бразильский гравець "Шахтаря" купається у золоті і розкоші, що викликає асоціації з домом колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Дентіньйо виступає за "Шахтар" з 2011 року і є далеко не найбільш високооплачуваним гравцем клубу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що від часу російської агресії в Україні донецький "Шахтар" базується у Києві, де мешкає переважна кількість футболістів та персоналу команди.   

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #розкішні будинки у Києві#як живуть футболісти Шахтаря