Проект #FootballHub опублікував відео з помешкання одного з бразильських легіонерів "Шахтаря" Дентіньйо.

Дружина Дентіньйо провела екскурсію по розкішній квартирі, в якій мешкає футболіст. Як виявилося, бразильский гравець "Шахтаря" купається у золоті і розкоші, що викликає асоціації з домом колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Дентіньйо виступає за "Шахтар" з 2011 року і є далеко не найбільш високооплачуваним гравцем клубу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що від часу російської агресії в Україні донецький "Шахтар" базується у Києві, де мешкає переважна кількість футболістів та персоналу команди.