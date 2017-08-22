У "Чорноморці" підтвердили зміну головного тренера

У одеському "Чорноморці" підтвердили відставку головного тренера клубу Олександра Бабича.

Президент одеського клубу Леонід Клімов задовольнив прохання Бабича про складання з себе повноважень, повідомляє офіційний сайт "Чорноморця".

За згодою сторін контракт між Олександром Бабичем та клубом розірвано. Виконуючим обов'язки головного тренера команди призначений Олександр Грановський.

Олександр Бабич керував командою впродовж майже трьох років. Після 6 турів цього сезону «Чорноморець» набрав лише 1 очко і посідає останню сходинку в таблиці УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, про те, що Бабич залишає посаду головного тренера, стало відомо вчора ввечері. Напередодні відставки українського тренера вимагали вболівальники «Чорноморця».

За даними ЗМІ, в якості найбільш ймовірного кандидата на пост головного тренера розглядається Леонід Буряк.