Віце-президент УЄФА Суркіс не бачить можливості проводити будь-які матчі в Маріуполі

Почесний президент ФФУ та віце-президент УЄФА Григорій Суркіс прокоментував можливість проводити будь-які футбольні матчі в Маріуполі, повідомляє 1927.kiev.ua.

"Хочу підкреслити, що мої слова не є оцінкою можливості проведення матчів в Маріуполі. А конкретніше, чи безпечно там грати клубам УПЛ. Мої слова - це чергове попередження: не можна замість вирішення такого відповідального питання влаштовувати навколо цього популістичні піар-акції", - зазначив Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що віце-президент "Динамо" Олексій Мадзяновський заявив, що київський клуб не поїде на матч проти «Маріуполя» і пообіцяв звернутися в Міжнародний спортивний суд в разі технічної поразки.

"Закон чітко на нашій стороні і він говорить про те, що Федерація футболу України та прем'єр-ліга зобов'язані дотримуватися регламентних норм ФІФА, УЄФА у своїй діяльності. А регламент безпеки ФІФА чітко говорить про те, що рівень небезпеки проведення або безпеки проведення кожного матчу на територіях з високим ступенем ризику визначається ексклюзивно спеціальними службами кожної країни і правоохоронними органами", - зазначає Мадзяновський.