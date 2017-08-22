Президент "Бешикташа" прибув до Києва, щоб завершити переговори по трансферу Віди

Президент турецького "Бешикташа" Фікрет Орман прилетів у Київ на переговори про придбання центрального захисника "Динамо" Домагоя Віди.

Як повідомляє Fanatik.com.tr, літак власника "Бешикташа" прибув до столиці України вчора ввечері, а переговори між ним і керівництвом "Динамо" щодо Віди почалися сьогодні з ранку.

У той же час ще одне турецьке джерело Sabah.com.tr додає, що Орман має намір запропонувати Динамо за Віду 1 млн євро.

Читайте також"Бешикташ" заплатить Вигляді за перехід з "Динамо" взимку 1 мільйон євро - ЗМІНагадаємо, "Бешикташ" вже давно веде переговори щодо переходу Віди, а сам хорват нещодавно навіть встиг попрощатися з уболівальниками "Динамо" в соцмережах.

28-річний Домагой Віда грає за "Динамо" з січня 2013 року. На його рахунку 151 матч і 12 голів за клуб у всіх турнірах (у тому числі в цьому сезоні хорват вже зіграв 9 матчів і забив 1 гол). Крім того, Віда регулярно викликається в збірну Хорватії, за яку провів 48 матчів і забив 1 гол.