Віце-президент "Динамо": Технічна поразка за неявку в Маріуполь нас не лякає

Віце-президент «Динамо» Андрій Мадзяновський заявив, що київський клуб не поїде на матч проти «Маріуполя» і пообіцяв звернутися в Міжнародний спортивний суд в разі технічної поразки.

На запитання журналіста – чи поїде команда "Динамо" на матч до Маріуполя, він відповів: "За таких умов, які склалися на сьогоднішній день, і тих обставин, звичайно – ні", повідомляють "Подробиці".

"Закон чітко на нашій стороні і він говорить про те, що Федерація футболу України та прем'єр-ліга зобов'язані дотримуватися регламентних норм ФІФА, УЄФА у своїй діяльності. А регламент безпеки ФІФА чітко говорить про те, що рівень небезпеки проведення або безпеки проведення кожного матчу на територіях з високим ступенем ризику визначається ексклюзивно спеціальними службами кожної країни і правоохоронними органами", - зазначає Мадзяновський.

Читайте такожКомітет ФФУ зі стадіонів вирішив, що "Динамо" повинне провести матч у Маріуполі За його словами, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та Управління державної охорони дали на адресу «Динамо» і на адресу Федерації футболу негативні відповіді про те, що матчі в Маріуполі на даний момент проводити неможливо.

"У федерації є така можливість – зарахувати нам технічну поразку, але це нас не лякає. Чому? Тому що у нас є впевненість в тому, що наші дії ґрунтуються виключно на законі. І ми використовуємо весь арсенал правових юридичних заходів для підтвердження своєї правоти. А саме – внесення апеляційної скарги, якщо буде прийнято незаконне рішення, і в кінці кінців ми змушені будемо звернутися в Міжнародний спортивний суд, де наші доводи будуть враховані і буде прийнято законне рішення", – сказав Мадзяновський.

Нагадаємо, що матч «Маріуполь» – «Динамо» запланований на 27 серпня.