Черговий гол Мілевського змусив білоруського коментатора зірвати голос (відео)

Український нападник, екс-гравець київського "Динамо" Артем Мілевський після переходу в новий клуб - "Динамо-Брест" з Білорусі - доводить, що не втратив гольове чуття.

У черговому турі команда Мілевського приймала лідера чемпіонату – "Шахтар" (Солігорськ). Господарі програвали 1:2 до 84-й хвилини, але точний удар Мілевського дозволив команді уникнути поразки. Реакція білоруського коментатора при цьому була максимально експресивною, повідомляє #FootballHub.

Зазначимо, що цей м'яч став для Мілевського вже третім у трьох поєдинках за нову команду.