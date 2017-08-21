Черговий гол Мілевського змусив білоруського коментатора зірвати голос (відео)
17:01, 21 серпня 2017Футбол
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Екс-форвард київського "Динамо" забиває за нову команду в чемпіонаті сусідньої країни.
Артем Мілевський регулярно забиває за новий клуб / ФК "Динамо-Брест"
Український нападник, екс-гравець київського "Динамо" Артем Мілевський після переходу в новий клуб - "Динамо-Брест" з Білорусі - доводить, що не втратив гольове чуття.
У черговому турі команда Мілевського приймала лідера чемпіонату – "Шахтар" (Солігорськ). Господарі програвали 1:2 до 84-й хвилини, але точний удар Мілевського дозволив команді уникнути поразки. Реакція білоруського коментатора при цьому була максимально експресивною, повідомляє #FootballHub.
Зазначимо, що цей м'яч став для Мілевського вже третім у трьох поєдинках за нову команду.
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