Український футболіст втратив свідомість у матчі на Універсіаді в Тайвані
16:23, 21 серпня 2017Футбол
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Близько 15 хвилин машина швидкої не могла заїхати на стадіон для надання допомоги.
Андрій Бусько / dynamo.kiev.ua
Півзахисник студентської збірної України Андрій Бусько під час матчу проти Південної Кореї (0:5) на Універсіаді-2017 у тайванському місті Тайбей втратив свідомість прямо на футбольному полі.
Як повідомляє Xsport, на 80-й хвилині нашому гравцеві стало погано, і він впав прямо на полі. Рефері довго не зупиняв гру. Пізніше близько 15 хвилин хавбек лежав в оточенні гравців і лікарів, оскільки машина швидкої допомоги не могла заїхати на стадіон.
На щастя, Андрій прийшов до тями і пізніше все-таки був доставлений в лікарню.
Як повідомляв УНІАН, першу золоту медаль для України на Універсіаді завоював плавець Михайло Романчук.
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