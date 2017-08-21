Український футболіст втратив свідомість у матчі на Універсіаді в Тайвані

Півзахисник студентської збірної України Андрій Бусько під час матчу проти Південної Кореї (0:5) на Універсіаді-2017 у тайванському місті Тайбей втратив свідомість прямо на футбольному полі.

Як повідомляє Xsport, на 80-й хвилині нашому гравцеві стало погано, і він впав прямо на полі. Рефері довго не зупиняв гру. Пізніше близько 15 хвилин хавбек лежав в оточенні гравців і лікарів, оскільки машина швидкої допомоги не могла заїхати на стадіон.

На щастя, Андрій прийшов до тями і пізніше все-таки був доставлений в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, першу золоту медаль для України на Універсіаді завоював плавець Михайло Романчук.