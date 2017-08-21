Колліна розірвав контракт з ФФУ за обопільною згодою
13:22, 21 серпня 2017Футбол
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Куратор суддівського корпусу П'єрлуїджі Колліна все ж покинув Україну, повідомляють ЗМІ.
П'єрлуїджі Колліна / ua-football.com
Куратор суддівського корпусу України П'єрлуїджі Колліна все ж остаточно покинув нашу країну. Італієць розірвав контракт з Федерацією футболу України за обопільною згодою, повідомляє Футбол 24.
Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Колліна залишає Україну і передає свої повноваження Лучано Луччі. А пізніше повідомляли про те, що Колліна веде переговори з ФФУ про продовження угоди і ще може залишитися в нашій країні.
Офіційно Федерація футболу України так і не оголосила про відхід П'єрлуїджі Колліни з посади куратора суддівського корпусу українського футболу.
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