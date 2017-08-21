Колліна розірвав контракт з ФФУ за обопільною згодою

Куратор суддівського корпусу України П'єрлуїджі Колліна все ж остаточно покинув нашу країну. Італієць розірвав контракт з Федерацією футболу України за обопільною згодою, повідомляє Футбол 24.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Колліна залишає Україну і передає свої повноваження Лучано Луччі. А пізніше повідомляли про те, що Колліна веде переговори з ФФУ про продовження угоди і ще може залишитися в нашій країні.

Офіційно Федерація футболу України так і не оголосила про відхід П'єрлуїджі Колліни з посади куратора суддівського корпусу українського футболу.