Віце-президент "Маріуполя": Ми надали листи від Нацполіції і СБУ Донецької області

Віце-президент футбольного клубу «Маріуполь» Андрій Санін заявив, що клуб надав письмові гарантії безпеки проведення матчів у місті на засіданні комітету зі стадіонів ФФУ.

«Наш клуб створений для того, щоб радувати жителів Маріуполя великим футболом. Якщо мова йде про які-небудь письмові гарантії, то під час останньої зустрічі, коли проходив комітет з питань безпеки та стадіонів ФФУ, ми надали листи від Національної поліції і СБУ Донецької області. І також ще прийшли документи від Павла Жебрівського, голови Донецької ОДА», – сказав Санін в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Читайте такожХуг зазначив, що ОБСЄ не має забезпечувати безпеку матчу "Динамо" в МаріуполіЗазначимо, що представників «Динамо» на цьому засіданні комітету з питань безпеки та стадіонів ФФУ не було.

Раніше ФФУ показувала письмові гарантії від Нацполіції Донецької області, але виявилося, що були виставлені документи двомісячної давнини.

Матч «Маріуполь» – «Динамо» повинен відбутися в неділю, 27 серпня. Початок – о 17.00.

Керівництво ФК "Динамо" напередодні знову заявило, що команда поїде в Маріуполь тільки за наявності письмових гарантій від уповноважених правоохоронних структур.