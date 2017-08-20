"Динамо" експериментальним складом впевнено обіграло "Сталь"

На київському НСК "Олімпійський" завершився матч 6-го туру Премєр-ліги "Динамо" - "Сталь". «Біло-сині» здобули перемогу з великим рахунком 4:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі вийшли на гру в експериментальному складі. Поза заявкою залишилися кілька людей "основи", у тому числі Ярмоленко і Мбокані. Крім того, в рамці воріт дебютував Георгій Бущан.

Перша ж атака "Динамо" завершилася голом. Кравець асистував Бесєдіну, який відкрив рахунок на 2-й хвилині. Це перший м'яч динамівського форварда в сезоні. На 26-й хвилині рахунок подвоїв Артем Кравець, для якого це також перший гол у сезоні. Перед перервою Домагой Віда відзначився після подачі Олега Гусєва з кутового.

На 53-й хвилині Орест Кузик скоротив відставання в рахунку, але на 65-й Кравець оформив дубль і встановив остаточний рахунок 4:1.

Кияни знову на вершині таблиці, маючи 16 пунктів. У "Сталі" залишається 6 очок.