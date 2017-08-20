"Ворскла" мінімально обіграла "Маріуполь" в матчі УПЛ

Перемогу полтавській команді приніс гол Олександра Чижова за 10 хвилин до кінця зустрічі.

У Полтаві відбувся поєдинок 6-го туру Прем'єр-ліги "Ворскла" - "Маріуполь". Господарі здобули непросту перемогу - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань. Єдиний гол був забитий на 82-й хвилині. З передачі Павла Ребенка відзначився захисник "Ворскли" Олександр Чижов. Завдяки цій перемозі "Ворскла" набрала 13 очок і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці. У "Маріуполя" залишилося 8 пунктів.

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