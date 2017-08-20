В італійському "Мілані" з'явиться колишній гравець "Дніпра" Калініч

Італійський «Мілан» анонсував появу свого наступного новачка. Ним став хорватський форвард, екс-нападник "Дніпра" Нікола Калініч, останнім клубом якого була «Фіорентина». Про підписання контракту поки не оголошено остаточно, проте офіційний твіттер "Мілана" явно натякнув на укладання угоди за допомогою хорватського прапорця та ініціалів NK.

Для "россо-нері", які навесні отримали нового китайського власника, це вже 11-й трансфер в літнє міжсезоння.

Нагадаємо, влітку 2015 року Калініч залишив «Дніпро» і перебрався в стан «Фіорентини». Його контракт з «фіалками» розрахований до літа 2019 року.