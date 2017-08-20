"Карпати" і "Олександрія" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги
19:12, 20 серпня 2017Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:0.
"Карпати" і "Олександрія" зіграли внічию / football.ua
У Львові відбувся ще один поєдинок 6-го туру УПЛ, в якому "Карпати" приймали "Олександрію". Матч завершився нічиєю 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команди, які є на даний момент сусідами по турнірній таблиці, показали, що знаходяться приблизно в однакових кондиціях. Перший тайм пройшов у боротьбі в центрі поля, і до гострих ситуацій практично справа не доходила. Мало що змінилося й після перерви.
Лише на 84-й хвилині провал в обороні «Олександрії» привів до найбільш небезпечного моменту в матчі. Ді Франко вивів Гуцуляка один на один, але Олексій пробив невдало.
У підсумку «Карпати» вперше у сезоні залишили свої ворота сухими, безвиграшна ж серія «Олександрії» в УПЛ досягла 12 матчів.
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