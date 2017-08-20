"Зірка" у Кропивницькому здобула вольову перемогу над "Зорею"

У Кропивницькому відбувся поєдинок 6-го туру Прем'єр-ліги, в якому місцева "Зірка" приймала третю команду минулого сезону луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі зустрічі першими пропустили - на 19-й хвилині відзначився новачок "Зорі" Артем Громов, екс-гравець "Ворскли" та "Динамо".

Однак "Зірка" не стала затягувати з відповіддю. Вже через хвилину рахунок знову став нічийним - Мохамед Ель Амдауі запалив одиниці на табло. А на 30-й хвилині Максим Прядун встановив рахунок 2:1.

Більше команди у цьому матчі не забивали. "Зірка" здобула перемогу - 2:1 і набрала 5 очоков. Стільки ж - у "Зорі", яка у шести турах здобула лише одну перемогу.