Вакханалія беззаконня: "Динамо" знову заявляє , що поїде до Маріуполя лише за наявності письмових гарантій від уповноважених структур

ФК "Динамо" на своєму офіційному сайті опублікував коментар віце-президента клубу Андрія Мадзяновського, який висловився з приводу нещодавнього рішення Комітету ФФУ з питань стадіонів щодо проведення матчу "Маріуполь" - "Динамо" у Маріуполі.

Мадзяновський підкреслив, що ФФУ протягом чотирьох місяців не могла , або не хотіла визначитися з офіційною позицією щодо проведення матчів УПЛ в прифронтовій зоні, тим самим фактично відсторонившись від прийняття відповідального рішення. Замість цього, на думку одного з керівників столичного клубу, керівництво федерації розгорнуло у ЗМІ "істеричну антидинамівську кампанію".

Читайте такожЧлен виконкому ФФУ: Маріуполь - прифронтове місто, для "Динамо" потрібні документальні гарантії безпеки "Позиція клубу залишилася незмінною, оскільки вона базується на правових засадах. Керівництво «Динамо» було, є і буде послідовним у дотриманні регламентних норм УЄФА та ФІФА, котрі чітко регулюють дії національних асоціацій у подібних випадках", - відзначив Мадзяновський.

Тим часом комітет федерації футболу, на його думку, перекладає відповідальність за вирішення усіх питань стосовно надання гарантій безпеки команді гостей та її уболівальникам на ФК "Маріуполь". Причому не лише у чаші стадіону та на підступах до нього. "Вочевидь, мова йде і про понад 500 кілометрів подорожі автобусом з аеропорту Запоріжжя туди і назад", - додає Мадзяновський.

Читайте такожВатажок "ДНР" пообіцяв не обстрілювати Маріуполь в день гри з "Динамо" "Ми співчуваємо ФК «Маріуполь», котрий опинився сам на сам із проблемами, котрі повинні вирішуватися в коридорах головного футбольного штабу країни. Адже саме його чиновники уповноважені та зобов’язані згідно ст. 7 Регламенту безпеки ФІФА оперативно реагувати на кризові ситуації, керуючись рекомендаціями правоохоронних органів. На жаль, протягом чотирьох місяців ми спостерігали зовсім іншу реакцію керівництва ФФУ і УПЛ на обґрунтовані вимоги «Динамо». Їхню поведінку без перебільшення можна назвати – вакханалією беззаконня.

Але наш клуб і його уболівальники – не з тих, хто поступається принципами і пасує перед войовничою зухвалістю. Ми знайдемо правові механізми для відновлення справедливості. Ми обов’язково поставимо на місце кожного функціонера, котрий загубився у системі координат і перевищив свої права", - говориться в заяві представника "Динамо".

Столичний клуб, за словами Андрія Мадзяновського, не сприймає відвертих спекуляцій і троллінгу на свою адресу. "Президент клубу неодноразово, чітко і однозначно заявляв – команда та уболівальники поїдуть до Маріуполя лише за наявності письмових гарантій від уповноважених правоохоронних структур", - додав один з керівників "Динамо".