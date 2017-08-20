Захисник "Динамо" Віда став гравцем "Бешикташа" - турецькі ЗМІ

Захисник київського "Динамо" Домагой Віда завершив свій перехід у турецький "Бешикташ". Про це повідомило місцеве видання Fotospor. За даними ЗМІ, сторони узгодили всі деталі і вирішили здійснити трансфер вже зараз. Хорват Віда підписав з "Бешикташем" 5-річний контракт.

Раніше повідомлялося, що "Бешикташ" заплатить "Динамо" 2 млн євро. Сам Віда вже повідомив про те, що умови контракту з "Бешикташем" його цілком влаштовують. Крім того, ще кілька днів тому він попрощався з шанувальниками "Динамо" в одній із соціальних мереж.

Очікується, що найближчим часом Домагой Віда пройде медогляд, і про цей перехід буде повідомлено офіційно.

Раніше повідомлялося, що "Бешикташ" хоче оформити безкоштовний трансфер хорвата в січні. Ініціатором форсування трансферу в серпні став головний тренер команди Шенол Гюнеш, який вважає, що Віда допоможе його команді вдало виступити в Лізі чемпіонів.