Коноплянка забив гол за "Шальке" в першому ж матчі нового сезону німецької Бундесліги

21:41, 19 серпня 2017
Футбол
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Гравець відзначився в матчі проти "Лейпцига".

Коноплянка забив два голи в матчі Кубка Німеччини / dfb.de

Український півзахисник «Шальке-04» (Гельзенкірхен) Євген Коноплянка забив гол у першому ж матчі нового сезону чемпіонату Німеччини в Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 73-й хвилині матчу проти «РБ Лейпциг» українець забив другий гол своєї команди.

Матч, в підсумку, закінчився з рахунком 2:0 на користь «Шальке».

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка в літнє міжсезоння міг покинути ряди клубу з Гельзенкірхена, але новий тренер команди надав йому додатковий шанс У матчах в міжсезоння українець був одним з кращих в своїй команді.

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Теги: #Коноплянка забиває за Шальке