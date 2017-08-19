Коноплянка забив гол за "Шальке" в першому ж матчі нового сезону німецької Бундесліги

Український півзахисник «Шальке-04» (Гельзенкірхен) Євген Коноплянка забив гол у першому ж матчі нового сезону чемпіонату Німеччини в Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 73-й хвилині матчу проти «РБ Лейпциг» українець забив другий гол своєї команди.

Матч, в підсумку, закінчився з рахунком 2:0 на користь «Шальке».

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка в літнє міжсезоння міг покинути ряди клубу з Гельзенкірхена, але новий тренер команди надав йому додатковий шанс У матчах в міжсезоння українець був одним з кращих в своїй команді.