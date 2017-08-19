"Верес" вирвав перемогу у "Чорноморця" на останніх секундах матчу Прем'єр-ліги

В Одесі завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав рівненський "Верес" і пропустив єдиний гол в доданий арбітром час, повідомляє офіційний сайт змагань.

Мвтг завершився з рахунком 0:1.

Одесити до початку матчу в цьому чемпіонаті набрали всього 1 очко і явно не вважалися фаворитами в матчі з дебютантом УПЛ з Рівного. Тим не менш, команда на рівних протистояла супернику весь матч.

Вирішальний момент стався в доданий арбітром час. На 90+2 хвилині гол забив Володимир Адамюк. Після навісу з кутового Адамюк вистрибнув і головою відправив м'яч у ворота. Не кращим чином зіграв у цьому епізодеі воротар "Чорноморця" Безрук, який спочатку пішов на вихід, потім зупинився і втратив позицію

Таким чином, "Верес" набрав 9 очок і перемістився на 6-го на 5-е місце в таблиці. На рахунку "Чорноморця", як раніше 1 бал, і команда займає останнє 12-е місце в УПЛ.