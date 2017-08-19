"Шахтар" обіграв "Олімпік" у донецькому дербі Прем'єр-ліги

У Харкові завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав земляків з "Олімпіка" і зумів здобути впевнену перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Гірники мали перевагу по ходу всього матчу і забили по голу в кожному таймі. На 20-й хвилині рахунок відкрив Факундо Феррейра. Після навісу з кутового Феррейра високо вистрибнув і головою відправив м'яч у ворота.

А на початку другого тайму, на 57-й хвилині, пенальті реалізував Ромеро Марлос. Бразилець завдав сильний удар у правий від себе кут, але воротар "Олімпіка" Махарадзе стрибнув у протилежний кут. Цьому моменту передував епізод, в якому Шестаков збив у штрафному Марлоса.

Таким чином, гірники набрали 15 очок у 6 матчах (5 перемог і 1 поразка) і вийшли на 1-е місце в поточній турнірній таблиці УПЛ. У неділю свій матч проведе "Динамо" - проти "Сталі" з Кам'янського.

"Олімпік" залишився на 3-му місці - 11 очок.