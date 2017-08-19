"Бешикташ" заплатить Відє за перехід з "Динамо" взимку 1 мільйон євро - ЗМІ

Турецький "Бешикташ" (Стамбул) заплатить захиснику "Динамо" Домагою Віді 1 мільйон євро за те, що той посилить їхню команду взимку на правах вільного агента, повідомляє SportArena з посиланням на турецький Fanatik.

Договір центрбека з Динамо закінчується в кінці 2017-го, тому Віда може посилити Бешикташ безкоштовно. Разом з тим, Чорні орли хочуть перестрахуватися. За інформацією турецького джерела, вони пропонують захиснику киян бонус при підписанні контракту взимку в розмірі 1 мільйона євро.

Перед цим турки погодили з хорватом умови контракту. Fanatik повідомляє, що договір буде підписаний на 2 роки (+1 за обопільною згодою сторін), а зарплата Віди в новому клубі складе 2 мільйони євро в рік.

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Домагой Віда був придбаний у загребського Динамо на початку 2013-го за 5 мільйонів євро. Поступово йому вдалося стати основним гравцем команди.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підтвердив інформацію, що центрбек обговорив свій договір з Бешикташем. Проте білоруський фахівець підкреслив, що хорват залишається гравцем київської команди на даний момент.

У нинішньому сезоні 28-річний захисник зіграв у восьми поєдинках за киян, пропустивши лише матч 5-го туру УПЛ проти "Зірки" з Кропивницького.

Раніше повідомлялося, що Чорні орли після того, як не отримали відповідь від киян на пропозицію в 2 мільйони євро за хорвата, вирішили отримати його безкоштовно взимку. Позавчора Fotomac повідомляв, що турки готові заплатити цю суму киянам, однак лише в кінці сезону, запропонувавши цього літа орендувати голкіпера Дениса Бойка і півзахисника Араса Озбіліза