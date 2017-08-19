Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Чорноморець" - "Верес": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме рівненський "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці останнє 12-е і 6-е місця, відповідно.

"Чорноморець" вкрай невдало стартував у нинішньому сезоні не здобувши у перших п'яти матчах жодної перемоги. На рахунку команди одна нічия при чотирьох поразках - 1 очко.

У дебютанта Прем'єр-ліги "Вереса", у свою чергу, в активі три нульових нічиїх поспіль на старті турніру, а потім перемога над "Зіркою" (3:1) і поразка від "Зорі" (0:1) - 6 очок.

У цьому матчі очки вкрай необхідні "Чорноморцю", але і "Верес" на старті сезону показав свою силу і амбіції.

Матч "Чорноморець" - "Верес" розпочнеться в Одесі в 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.