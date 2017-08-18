Член виконкому ФФУ: Маріуполь - прифронтове місто, для "Динамо" потрібні документальні гарантії безпеки

Головний редактор тижневика «Футбол» і член Виконкому ФФУ Артем Франков висловився по «маріупільському питанню» у передовиці 65-го номера свого тижневика, повідомляє "Футбольний клуб".

Франков згадав, що в 2004-му році «Шахтар» зажадав перенести матч з Луцька на більш безпечне для себе поле. Тоді "гірники" побоялися їхати в місто через "помаранчеву революцію". "Динамівці — труси? Е‑е, ні, труси тут зовсім інші персони, і це очевидно як двічі два чотири. Тут навіть не потрібно прикладу перенесеного з Луцька матчу 2004 року, якого в певному сегменті ЗМІ як ніби не існує (віртуальна реальність — ми не говоримо, значить, не було його!) — іншого цілком достатньо", - зазначає Франків.

Читайте такожГравці "Динамо" (U-19) не приїхали в Маріуполь на матч чемпіонату України Також член Виконкому ФФУ зазначає, що "жоден критик «Динамо»,ані один справжній патріот, ані один затятий шанувальник футболу як духовної скріпи не дозволив собі випад у бік СБУ або МВС". "Так репетуйте ж на співробітників спецслужб! Загрожуєте їм смертними карами! Розповідайте їм, що вони дурні і чайники, а тому не розуміють, що немає ніякої загрози, що місто не в зоні АТО і не в 20 км від фронту, що там безпечніше, ніж у Києві! Тільки адресуйте ці «аргументи» не Ігорю Суркісу, а вищезгаданим людям, на яких, повторюю, і покладена відповідальність. Попутно можете обматюгать регламенти та практику ФІФА і УЄФА, згідно з яким в подібних ситуаціях саме думка «сб» є визначально. і тому цілком достатньою. Свої ж смердючі політичні доноси вставити собі в те саме місце — все якась користь від неправедних праць".

"Коротше. Будуть папери з СБУ та МВС про «відсутність загрози та гарантованк безпеку» (ну чому ж їх не написати, коли все так добре?) — «Динамо» радісно їде, тому що спочатку не мало нічого проти маріупольського вояжу, крім тих самих міркувань. Не буде цих паперів — не їде, пропонуючи «Маріуполю» в ім'я рівності обидва матчі провести на нейтральному полі. Спробує футбольна влада в особі КДК виписати «Динамо» "технар" за неявку — розбиратися будуть інші інстанції. Чи потрібно це Україні і її футболу? Можновладцям, напевно, видніше", - підсумовує Франків.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" сьогодні залишило за собою право подати апеляцію на вчорашнє рішення профільного Комітету ФФУ про те, що матч "Маріуполь" - "Динамо" відбудеться в Маріуполі.