Ватажок "ДНР" пообіцяв не обстрілювати Маріуполь в день гри з "Динамо"

Глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко виступив з обіцянкою припинити вогонь в напрямку Маріуполя в день матчу місцевої команди проти київського "Динамо", повідомляє "Апостроф".

Зустріч команд заплановано на 27 серпня.

У київському клубі неодноразово говорили про хвилювання за футболістів та вболівальників у зв'язку з близьким знаходженням міста від лінії розмежування в зоні АТО.

Читайте такожГравці "Динамо" (U-19) не приїхали в Маріуполь на матч чемпіонату України "Можу повідомити, що я вже віддав наказ припинити вогонь на південному фронті, тобто там, де знаходиться Маріуполь.

Футболісти і вболівальники, особливо молодь, можуть спокійно грати у футбол і вболівати за свої команди. З нашого боку жодної загрози в ці дні не буде", – сказав Захарченко в інтерв'ю одному з сепаратистських видань.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" збирається оскаржити рішення відповідного Комітету ФФУ про проведення гри "Маріуполь" - "Динамо" 27 серпня в Маріуполі.