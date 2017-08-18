"Чорноморець" підписав контракт з хорватом з "Волині"
16:39, 18 серпня 2017Футбол
516
Терміни та деталі контракту не розголошуються.
Жунич продовжить ігрову кар'єру в Одесі / chernomorets.odessa.ua
Хорватський центральний захисник Івіца Жуніч став гравцем одеського «Чорноморця», повідомляє офіційний клубний сайт.
Сьогодні між футболістом і ФК «Чорноморець» був укладений контракт. В одеській команді Івіца буде виступати під № 5.
Івіца Жунич народився 11 вересня 1988 року в місті Яйці (нині — Боснія і Герцеговина).
Раніше в своїй професійній кар'єрі виступав у командах: «Электробосна» (Яйці), «Томіслав» (Томіславград, Боснія і Герцеговина), «Зиммерингер», «Маркт», «Донау», «Аустрія» (Відень), «Маттерсбург», «Stegersbach» (Австрія), «Тихі» (Польща), «Волинь» (Луцьк), ФК «Оренбург» (Росія).
У чемпіонаті України у складі луцької команди провів 51 матч, забив 7 м'ячів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter