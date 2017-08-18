Найбагатша людина Африки планує звільнити тренера-рекордсмена Арсена Венгера

Нігерійський мільярдер Аліко Данготе хоче стати власником англійського "Арсеналу" (Лондон) і розлучитися з головним тренером команди Арсеном Венгером, повідомляє SportArena.

Данготе є найбагатшою людиною Африки. Його капітал оцінюється в 11,1 мільярда доларів.

За словами мільярдера, він буде готовий купити "Арсенал", коли завершить будівництво нафтопереробного заводу в столиці Нігерії Лагосі. Очікується, що вона має закінчитися до кінця поточного десятиліття.

На даний момент мажоритарним акціонером Канонірів є американський мільярдер Стен Кронке. Йому належить 66,6% акцій клубу. У травні придбати його частку в клубі хотів російський олігарх Алішер Усманов, якому належить 30,05% акцій "Арсеналу", але Кронке відповів відмовою.

«Думаю, якщо Кронке і Усманов отримають хорошу пропозицію, то вони підуть. Рано чи пізно хтось змусить їх задуматися про звільнення. Вважаю, коли ми закінчимо будівництво нафтопереробного заводу, то зможемо це зробити», — цитує Данготе Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, 67-річний француз Арсен Венгер керує грою "Арсенала" з 1996 року. З тих пір він виграв з клубом 3 чемпіонства, 7 Кубків і 6 Суперкубків Англії. 17 липня тренер встановив рекорд за тривалістю роботи в одному клубі. Французький фахівець на 1 день побив досягнення сера Алекса Фергюсона з "Манчестер Юнайтед".

При цьому в останній раз Каноніри ставали чемпіонами Англії ще в сезоні-2003/04. Данготе вважає, що Арсеналу потрібно дати шанс новому тренеру.

«Перше, щоб я зробив — змінив тренера. Венгер проробив відмінну роботу, але хтось ще повинен спробувати випробувати удачу».

Минулий сезон "Арсенал" завершив на 5-му місці в АПЛ і вперше за 20 років не зумів пробитися в Лігу чемпіонів. У вересні команда Венгера стартує в груповому етапі Ліги Європи.