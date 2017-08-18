Українські клуби набрали 0,2 бали в рейтинг УЄФА
Дві наші команди зіграли внічию в Лізі Європи.
"Олександрія" і київське "Динамо" набрали спільними зусиллями 0,2 бали у рейтинг УЄФА для клубних турнірів на цьому тижні. Рейтингова таблиця опублікована на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.
Обидва представники України зіграли внічию - "Динамо" з португальським "Марітіму" (0:0), а "Олександрія" - з білоруським "БАТЕ" (1:1).
Таким чином, Україна продовжує впевнено займати 9-е місце в таблиці, незважаючи на втрату команди. На попередньому етапі кваліфікаційних змагань з розіграшу Ліги Європи вибув донецький "Олімпік" і завершив для себе євросезон. А київське "Динамо", програвши за сумою двох матчів швейцарському "Янг Бойз", вибуло з Ліги чемпіонів у Лігу Європи.
Таблиця десятки провідних країн виглядає так:
1. Іспанія – 89,498
2. Німеччина – 63,427
3. Англія – 62,391
4. Італія – 60,916
5. Франція – 46,915
6. Росія – 42,982
7. Португалія – 39,748
8. Бельгія – 37,100
9. Україна – 34,733
10. Туреччина – 30,500