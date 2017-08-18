Українські клуби набрали 0,2 бали в рейтинг УЄФА

"Олександрія" і київське "Динамо" набрали спільними зусиллями 0,2 бали у рейтинг УЄФА для клубних турнірів на цьому тижні. Рейтингова таблиця опублікована на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

Обидва представники України зіграли внічию - "Динамо" з португальським "Марітіму" (0:0), а "Олександрія" - з білоруським "БАТЕ" (1:1).

Таким чином, Україна продовжує впевнено займати 9-е місце в таблиці, незважаючи на втрату команди. На попередньому етапі кваліфікаційних змагань з розіграшу Ліги Європи вибув донецький "Олімпік" і завершив для себе євросезон. А київське "Динамо", програвши за сумою двох матчів швейцарському "Янг Бойз", вибуло з Ліги чемпіонів у Лігу Європи.

Таблиця десятки провідних країн виглядає так:

1. Іспанія – 89,498

2. Німеччина – 63,427

3. Англія – 62,391

4. Італія – 60,916

5. Франція – 46,915

6. Росія – 42,982

7. Португалія – 39,748

8. Бельгія – 37,100

9. Україна – 34,733

10. Туреччина – 30,500