Гравці "Динамо" (U-19) не приїхали в Маріуполь на матч чемпіонату України

Юнацька команда київського «Динамо» не поїхала на матч 3-го туру чемпіонату України (U-19) проти «Маріуполя», повідомляє 1927.kiev.ua.

Поєдинок мав відбутися сьогодні, 18 серпня, на маріупольському стадіоні «Західний».

Читайте такожПавелко хоче залучити ОБСЄ, щоб матч "Маріуполь"-"Динамо" відбувся у прифронтовому місті – ЗМІТепер, згідно регламенту змагань, за неявку на гру «Динамо» U-19 очікує покарання у вигляді технічної поразки.

Як повідомляв УНІАН, ФК "Динамо" (Київ) послідовно відстоює свою позицію щодо небажання їхати до прифронтового міста на матчі чемпіонату України з футболу.

Напередодні профільний Комітет Федерації футболу України прийняв рішення про проведення матчу УПД "Маріуполь" - "Динамо" 27 серпня в Маріуполі на місцевому стадіоні.