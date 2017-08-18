"Динамо" залишає за собою право оскаржити рішення ФФУ про проведення матчу УПЛ в Маріуполі

Футбольний клуб «Динамо» Київ опублікував офіційну заяву щодо постанови Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерації футболу України, в якому було зазначено, що матч УПЛ "Маріуполь" - "Динамо" 27 серпня відбудеться на стадіоні в Маріуполі, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

"Ми вважаємо, що своїм рішенням члени відповідного комітету ФФУ, включаючи його голову Геннадія Прокоповича, а також президента ФФУ Андрія Павелко перебрали на себе всю повноту персональної відповідальності за проведення матчів чемпіонату, першості всіх вікових категорій і Кубка України в Маріуполі.

Читайте такожПавелко хоче залучити ОБСЄ, щоб матч "Маріуполь"-"Динамо" пройшов у прифронтовому місті – ЗМІМи шкодуємо, що Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ визнав можливим зібратися для вироблення, розгляду і затвердження такого важливого рішення вже після старту змагань, а не до їх початку. Причому змусили федерацію до оприлюднення своєї офіційної позиції в цьому резонансному питанні – лише активна реакція ЗМІ та футбольної громадськості.

Після детального ознайомлення з документально оформленим рішенням Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ ми залишаємо за собою право оскаржити його в передбачених футбольним регламентом апеляційних інстанціях – у тому випадку, якщо ФК «Динамо» визнає недостатніми аргументи, якими керувався комітет, приймаючи дане рішення", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, постанову було прийнято напередодні, у четвер, 17 серпня.