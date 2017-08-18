У Харкові поліція готуються до матчу Україна-Туреччина: вправлялася у приборканні фанатів (відео)

У Харкові напередодні футбольного матчу України та Туреччини провели навчання оперативних служб.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поліція зустрічала фанів, супроводжувала колони вболівальників, гасила авто поруч зі стадіоном та навіть вивозила постраждалих на гелікоптері.

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Найбільше вправлялися у діях під час заворушень та зіткнень між вболівальниками. Роль футбольних фанів виконали курсанти університету МВС. Фанатську символіку вони замінили піратськими прапорами, бешкетували та намагались видертись на футбольне поле.

Матч Україна-Туреччина відбудеться 2-го вересня у Харкові. Початок о 21:45.