У Харкові поліція готуються до матчу Україна-Туреччина: вправлялася у приборканні фанатів (відео)
11:15, 18 серпня 2017Футбол
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Футбольний матч Україна-Туреччина відбудеться 2-го вересня у Харкові. Початок о 21:45.
Роль футбольних фанів виконали курсанти університету МВС / скріншот
У Харкові напередодні футбольного матчу України та Туреччини провели навчання оперативних служб.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Поліція зустрічала фанів, супроводжувала колони вболівальників, гасила авто поруч зі стадіоном та навіть вивозила постраждалих на гелікоптері.
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Найбільше вправлялися у діях під час заворушень та зіткнень між вболівальниками. Роль футбольних фанів виконали курсанти університету МВС. Фанатську символіку вони замінили піратськими прапорами, бешкетували та намагались видертись на футбольне поле.
Матч Україна-Туреччина відбудеться 2-го вересня у Харкові. Початок о 21:45.
У Харкові напередодні футбольного матчу України та Туреччини провели навчання оперативних служб
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