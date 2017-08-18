Тренер "Марітіму" Рамуш: Залишили гарне враження в матчі з "Динамо"

Головний тренер португальського "Марітіму" Даніел Рамуш оцінив гру команди в матчі проти "Динамо" (0:0) в плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи, повідомляє SportArena.

Португальці залишили свої ворота сухими перед повторним поєдинком проти киян. Хоча "Марітіму" не вдалося забити вчора, головний тренер португальської команди задоволений грою підопічних.

Читайте такожТренер "Динамо" Хацкевич після матчу з "Марітіму": Ми мали перевагу як у володінні м'ячем, так і територіальну«Зрозуміло, коли ви граєте проти такої команди, як "Динамо", цілком природно, що в деяких епізодах будете поступатися супернику. Але думаю, що в цій грі залишили після себе хороше враження. Перевищили самих себе в нашому прагненні добре зіграти, вірили, що вдасться гідно виступити, і в цьому нам активно допомагали вболівальники», — цитує слова Даніела Рамуша португальське видання A Bola.

«Ніколи не здаємось і не віддаємо заздалегідь перемогу супернику. Завжди були командою, яка націлена на ворота суперника. Не завжди у нас виходило атакувати як слід, але намагалися протистояти супернику і використовувати ті можливості, які нам були надані», - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, гра в Фуншалі завершилася з рахунком 0:0.

Матч-відповідь між "Динамо" і "Марітіму" відбудеться 24 серпня в Києві.