Тренер "Динамо" Хацкевич після матчу з "Марітіму": Ми мали перевагу - як у володінні м’ячем, так і територіальну

Після завершення гри раунду плей-офф кваліфікації Ліги Євопи у Фуншалі відбулася традиційна прес-конференція головного тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

- Перш за все, не вдалося забити гол. Ми мали перевагу, як у володінні м’ячем, так і територіальну перевагу. На чужій половині поля достатньо непогано пресингували і активно вступали у відбір.

Також не вистачало завершального пасу. Крім того, у перерві ми вказали хлопцям на те, що треба частіше завершувати атаки ударами по воротах. Тому що вони хотіли все красиво зробити і мали хороші моменти для ударів, але все ж шукали ще одну непотрібну передачу в тих моментах, коли треба було бити по воротах - розпочав Хацкевич.

Читайте такожТренер "Динамо" Хацкевич: "Марітіму" грає не грубо, а жорсткоНа питання, чи були сьогодні якісь несподіванки з боку суперника, Хацкевич відзначив: "Ми очікували більш активного початку від суперників, але вони з перших хвилин віддали ініціативу. Хоча можливо в цьому і заслуга нашої команди, оскільки ми домовилися, що маємо активно грати від самого початку. В своїх перших двох домашніх матчах сезону «Марітіму» більше грав на атаку, так не закривався. Але в цьому заслуга наших хлопців, які більше володіли м’ячем і за першої можливості накривали суперника".

Розмірковуючи про газон стадіону, Хацкевич зауважив: "Хлопці і вчора під час тренування, і сьогодні на розминці підбирали шипи. Поле було достатньо важким. Але я бачив і протилежне, коли гравці «Марітіму» теж невпевнено почували себе у деяких епізодах через стан поля".

А говорячи про підготовку до наступного матчу, тренер відзначив: "Після повернення до Києва команда одразу заїздить на базу, буде відновлення. А в суботу на базі готуватимемося до гри проти «Сталі», яка відбудеться в неділю".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" і "Марітіму" зіграли внічию в португальському Фуншалі - 0:0. Матч-відповідь відбудеться 24 серпня в Києві на НСК "Олімпійський".