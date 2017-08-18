Сергій Ребров здобув першу перемогу разом з "Аль-Ахлі" і відразу - з розгромним рахунком
01:26, 18 серпня 2017Футбол
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У другому турі чемпіонату Саудівської Аравії клуб українського тренера розгромив суперника 4:0.
Сергій Ребров здобув першу перемогу разом з "Аль-Ахлі" / tribuna.com
Український фахівець, екс-наставник "Динамо" Сергій Ребров здобув свою першу перемогу в офіційному матчі на посаді головного тренера клубу "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії.
Клуб з Джидди у другому турі чемпіонату країни розгромив «Аль-Фатех» з рахунком 4:0. Голи на рахунку Аль-Сома, Аль-Досари, Фетфацидиса, Маджраши, повідомляє Трибуна.
Свій наступний матч «Аль-Ахлі» проведе 22 серпня проти «Персеполісу» в Лізі чемпіонів Азії.
Зазначимо, що тиждень тому у своєму стартовому матчі, поєдинку 1-го туру чемпіонату "Аль-Ахлі" Сергія Реброва програв "Аль-Іттіфаку" (1:2).
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