"Аякс" і "Фенербахче" несподівано зазнали поразок в перших матчах плей-офф раунду Ліги Європи (усі результати)

У четвер відбулися перші поєдинки раунду плей-офф Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" і "Олександрія" зіграли свої матчі внічию на виїзді відповідно проти португальського "Марітіму" і білоруського БАТЕ. Поєдинки у відповідь відбудуться через тиждень на полях українських команд.

В інших матчах четверга відзначимо несподівані результати в матчах за участю голландського "Аякса" і турецького "Фенербахче".

Ліга Європи. Раунд плей-офф. Перші матчі

БАТЕ - "Олександрія" - 1:1

"Марітіму" - "Динамо" - 0:0

"Динамо" (Загреб) - "Шкендербеу" - 1:1

"Вардар" - "Фенербахче" - 2:0

"Вікторія" (Плзень) - АЕК (Ларнака) - 3:1

"Панатінаїкос" - "Атлетик" - 2:3

"Домжале" - "Марсель" - 1:1

"Брюгге" - АЕК - 0:0

"Мілан" - Шкендія 79" - 6:0

"Легія" - "Шериф" - 1:1

"Евертон" - "Хайдук" - 2:0

"Аполлон" - "Мідтьюлланд" - 3:2

"Хафнарфьордур" - "Брага" - 1:2

ПАОК - "Естерсунд" - 3:1

"Лудогорець" - "Судува" - 2:0

"Альтах" - "Маккабі" (Тель-Авів) - 0:1

"Осієк" - "Аустрія" - 1:2

"Віторул" - "Ред Булл" - 1:3

"Аякс" - "Русенборг" - 0:1

"Партизан" - "Відеотон" - 0:0