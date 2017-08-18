"Аякс" і "Фенербахче" несподівано зазнали поразок в перших матчах плей-офф раунду Ліги Європи (усі результати)
"Аякс" програв у рідних стінах "Русенборгу", а "Фенербахче" змушений буде через тиждень відіграватися після поразки в Македонії.
У четвер відбулися перші поєдинки раунду плей-офф Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Як повідомляв УНІАН, "Динамо" і "Олександрія" зіграли свої матчі внічию на виїзді відповідно проти португальського "Марітіму" і білоруського БАТЕ. Поєдинки у відповідь відбудуться через тиждень на полях українських команд.
В інших матчах четверга відзначимо несподівані результати в матчах за участю голландського "Аякса" і турецького "Фенербахче".
Ліга Європи. Раунд плей-офф. Перші матчі
БАТЕ - "Олександрія" - 1:1
"Марітіму" - "Динамо" - 0:0
"Динамо" (Загреб) - "Шкендербеу" - 1:1
"Вардар" - "Фенербахче" - 2:0
"Вікторія" (Плзень) - АЕК (Ларнака) - 3:1
"Панатінаїкос" - "Атлетик" - 2:3
"Домжале" - "Марсель" - 1:1
"Брюгге" - АЕК - 0:0
"Мілан" - Шкендія 79" - 6:0
"Легія" - "Шериф" - 1:1
"Евертон" - "Хайдук" - 2:0
"Аполлон" - "Мідтьюлланд" - 3:2
"Хафнарфьордур" - "Брага" - 1:2
ПАОК - "Естерсунд" - 3:1
"Лудогорець" - "Судува" - 2:0
"Альтах" - "Маккабі" (Тель-Авів) - 0:1
"Осієк" - "Аустрія" - 1:2
"Віторул" - "Ред Булл" - 1:3
"Аякс" - "Русенборг" - 0:1
"Партизан" - "Відеотон" - 0:0