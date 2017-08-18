"Динамо" та португальський "Марітіму" не забили голів у першому матчі плей-офф Ліги Європи

У португальському Фуншалі (острів Мадейра) відбувся перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи, в якому місцевий "Марітіму" приймав київське "Динамо".

Гра завершилася внічию 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов майже без моментів, зате у другій половині гри обидві команди мали реальні шанси забити. Ворота гостей кілька разів рятував Максим Коваль, в той час як Мбокані також не використав шанс стати героєм.

Останні хвилини команди догравали у нерівних складах: на 89-й хвилині за друге попередження був вилучений Євген Хачеріді. Захисник не зможе зіграти в поєдинку-відповідіДинамо - Марітіму, який відбудеться в Києві 24 серпня.

Нічия залишає практично рівні шанси "Динамо" і "Марітіму" на вихід у груповий раунд.