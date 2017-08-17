"Олександрія" зіграла в результативну нічию на виїзді з білоруським БАТЕ в плей-офф Ліги Європи

Гол Євгена Банади приніс нічию "Олександрії" / football.ua

Український учасник Ліги Європи "Олександрія" провела перший поєдинок плей-офф раунду за вихід в груповий раунд турніру.

Підопічні Володимира Шарана зіграли внічию в гостях з білоруським БАТЕ - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидва голи були забиті в першому таймі. Білоруси забили першими вже на 8-й хвилині. Контратаку господарів завершив Іванич.

Проте вже на 20-й хвилині олександрійці забили важливий гол на виїзді. Навіс у воротарський замкнув Євген Банада, залишений центральними захисниками БАТЕ без нагляду.

Якщо перший тайм був рівний, то після перерви більше атакував БАТЕ. Найреальніший шанс відзначитися і стати автором дубля був у Іванича, але його удар на 90-й хвилині прийшовся в поперечину.

Українська команда після нічиєї в гостях має хороші шанси вперше в історії вийти в груповий раунд Ліги Європи.