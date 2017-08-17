ФІФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого гравця та тренера року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA) опублікувала список претендентів на нагороди найкращому тренеру і футболістові року, повідомляється на офіційному сайті FIFA.

У списку значаться імена 12 тренерів і 24 гравців.

Список футболістів виглядає наступним чином: П'єр-Емерік Обамейянг («Боруссія» Дортмунд), Леонардо Бонуччі («Ювентус»/«Мілан»), Джанлуїджі Буффон («Ювентус»), Даніель Карвахаль («Реал»), Кріштіану Роналду («Реал»), Пауло Дібала («Ювентус»), Антуан Грізманн («Атлетико»), Еден Азар («Челсі»), Златан Ібрагімович (вільний агент, попередній клуб «Манчестер Юнайтед»), Андрес Іньєста («Барселона»), Гаррі Кейн («Тоттенхем»), -Голо Канті («Челсі»), Тоні Кроос («Реал»), Роберт Левандовський («Баварія»), Марсело («Реал»), Ліонель Мессі («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Кейлор Навас («Реал»), Мануель Нойєр («Баварія»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Серхіо Рамос («Реал»), Алексіс Санчес («Арсенал»), Луїс Суарес («Барселона»), Артуро Відаль («Баварія»).

Читайте такожУЄФА назвав трійку претендентів на звання найкращого гравця сезонуСеред претендентів на приз найкращому тренеру значаться: Массіміліано Алегрі («Ювентус»), Карло Анчелотті («Баварія»), Антоніо Конте («Челсі»), Луїс Енріке (без клубу, колишній наставник «Барселони»), Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті), Леонарду Жардім («Монако»), Йоахім Лев (збірна Німеччини), Жозе Моурінью («Манчестер Юнайтед»), Маурісіо Почеттіно («Тоттенхем Хотспур»), Дієго Сімеоне («Атлетико»), Тіте (збірна Бразилії), Зінедін Зідан («Реал»).

Голосування за участю тренерів національних збірних, капітанів національних команд, представників ЗМІ та вболівальників пройде з 21 серпня по 7 вересня.

Остаточні списки, в яких будуть по три претенденти, оголосять всередині вересня. Лауреати стануть відомі під час спеціальної урочистої церемонії, яка пройде в Лондоні 23 жовтня.