"Динамо" вперше за 15 років продало українського гравця в західноєвропейський клуб

Трансфер форварда Романа Яремчука в «Гент» став першим повноцінним трансфером українця з «Динамо» у західноєвропейський клуб з 2002 року.

Про це пише Трибуна.

Читайте такожФорвард "Динамо" Яремчук став гравцем бельгійського "Гента"У 2002 році з «Динамо» в «Брюгге» перейшов Сергій Серебренніков.

Останній раз київський клуб продав українця в іноземний клуб 7,5 років тому, в січні 2010 року. Тоді Олександр Алієв перейшов в «Локомотив» за 8 млн євро.