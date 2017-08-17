"Динамо" вперше за 15 років продало українського гравця в західноєвропейський клуб
18:02, 17 серпня 2017Футбол
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До трансферу Романа Яремчука в "Гент" останнім був продаж Сергія Серебреннікова в "Брюгге" у 2002-му.
Роман Яремчук вчора був представлений як гравець бельгійського "Гента" / kaagent.be
Трансфер форварда Романа Яремчука в «Гент» став першим повноцінним трансфером українця з «Динамо» у західноєвропейський клуб з 2002 року.
Про це пише Трибуна.
Читайте такожФорвард "Динамо" Яремчук став гравцем бельгійського "Гента"У 2002 році з «Динамо» в «Брюгге» перейшов Сергій Серебренніков.
Останній раз київський клуб продав українця в іноземний клуб 7,5 років тому, в січні 2010 року. Тоді Олександр Алієв перейшов в «Локомотив» за 8 млн євро.
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