Комітет ФФУ зі стадіонів вирішив, що "Динамо" повинне провести матч в Маріуполі

Підрозділ Федерації футболу України прийняв рішення по скандальному поєдинку.

Матч 7-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» відбудеться в Маріуполі. Таке рішення прийняв Комітет ФФУ з питань стадіонів. Члени комітету при прийнятті рішення врахували досвід проведення попередніх матчів у Маріуполі, а також доводи Служби безпеки України, поліції Донецької області, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Матч відбудеться 27 серпня на стадіоні "Іллічівець". Як сьогодні вранці повідомляв УНІАН, зустріч відвідають представники ОБСЄ.

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