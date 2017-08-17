20-річна зірка "Боруссії" влаштував бойкот і втік з клубу, вимагаючи переходу в "Барселону"

Нападник дортмундської «Боруссії» Усман Дембеле втік з клубу заради переходу в «Барселону». Про це повідомляє Bild.

Футболіст в даний момент знаходиться у Франції. Дембеле поставив «Боруссії» ультиматум: він залишиться в країні, поки не буде вирішено питання про його трансфер в іспанську команду.

Читайте такожПокупка 20-річного Дембеле може обійтися "Барселоні" в 150 мільйонів євро20-річний француз розглядається керівництвом «Барселони» у якості заміни Неймару, який 3 серпня перейшов в «Парі Сен-Жермен» за 222 мільйона євро. Повідомлялося, що каталонці домовилися з «Боруссією» про його трансфер за 80 мільйонів євро. Через бажання покинути дортмундців Дембеле відмовлявся виходити на тренування разом з командою.

Дембеле приєднався до «Боруссії» влітку 2016 року, перейшовши з французького «Ренна». У сезоні-2016/2017 на його рахунку 49 матчів, в яких він відзначився 10 голами і 21 результативною передачею.