Напередодні матчу "Марітіму" - "Динамо" - FootballHub (відео)
14:46, 17 серпня 2017Футбол
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У сюжеті розповідається про підготовку киян до одного з ключових матчів нинішнього сезону.
fcdynamo.kiev.ua
Чи стане перепоною для "Динамо" газон арени "Марітіму" в Фуншалі? Як налаштовується на поєдинок з португальцями Домагой Віда? Чи відновився Хачеріді?
Усі останні новини зі стану київського "Динамо" напередодні матчу раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
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