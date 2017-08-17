Напередодні матчу "Марітіму" - "Динамо" - FootballHub (відео)

У сюжеті розповідається про підготовку киян до одного з ключових матчів нинішнього сезону.

Чи стане перепоною для "Динамо" газон арени "Марітіму" в Фуншалі? Як налаштовується на поєдинок з португальцями Домагой Віда? Чи відновився Хачеріді? Усі останні новини зі стану київського "Динамо" напередодні матчу раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

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